Россиянам рассказали, в каких ситуациях банк может заблокировать карту за границей
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Представители крупнейших российских кредитных организаций советуют туристам предупреждать свои банки о поездках за границу, пишет "Российская газета".
"Стоит сообщить не только о конечной точке маршрута: если у вас будет пересадка в аэропорту третьей страны, операции по карте там могут вызвать подозрения", — отметили изданию в Газпромбанке.
В частности, это можно сделать через мобильное приложение.
Если кредитная организация не предупреждена, то клиент может подстраховаться и в день отъезда из России. Например, купить что-нибудь в аэропорту и оплатить "пластиком".
Тогда автоматические системы банка увидят вашу транзакцию и поймут: вы выезжаете в другой город. Это действие снизит возможность блокировки карты во время путешествий.
В свою очередь аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев назвал причины, по которым банк блокирует карту в первую очередь.
Прежде всего банки блокируют операции по карте клиента, находящегося за рубежом, если траты являются для владельца "пластика" нетипичными.
- Речь идет о транзакциях, которые выходят за рамки постоянных платежей клиента либо осуществляются без соблюдения дополнительных мер безопасности,
- неоднократный ввод неверного ПИН-кода,
- снятие наличных в банкомате по магнитной полосе (вместо чипа),
- нетипичный временной промежуток между географическими точками совершения операций,
- проведение транзакций с минимальным остатком по счету,
- многократное снятие одной и той же суммы в банкомате несколько дней подряд.
"Интересно, что последнее может происходить по весьма "безобидным" поводам: клиент не взял достаточное количество наличных, а деньги ему нужны на экскурсии, при этом каждый день с карты снимаются мелкие суммы. В таком случае необходимо обратиться в банк и предоставить объяснения по своим транзакциям", — подытожил Коренев.
https://1prime.ru/banks/20210801/834351126.html