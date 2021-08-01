МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Представители крупнейших российских кредитных организаций советуют туристам предупреждать свои банки о поездках за границу, пишет "Российская газета". АТОР: россияне почти не отменяют туры в Турцию из-за пожаров

"Стоит сообщить не только о конечной точке маршрута: если у вас будет пересадка в аэропорту третьей страны, операции по карте там могут вызвать подозрения", — отметили изданию в Газпромбанке.

В частности, это можно сделать через мобильное приложение.

Если кредитная организация не предупреждена, то клиент может подстраховаться и в день отъезда из России. Например, купить что-нибудь в аэропорту и оплатить "пластиком". Армения ждет роста числа туристов из России к концу года

Тогда автоматические системы банка увидят вашу транзакцию и поймут: вы выезжаете в другой город. Это действие снизит возможность блокировки карты во время путешествий.

В свою очередь аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев назвал причины, по которым банк блокирует карту в первую очередь.

Прежде всего банки блокируют операции по карте клиента, находящегося за рубежом, если траты являются для владельца "пластика" нетипичными.

Речь идет о транзакциях, которые выходят за рамки постоянных платежей клиента либо осуществляются без соблюдения дополнительных мер безопасности,



неоднократный ввод неверного ПИН-кода,



снятие наличных в банкомате по магнитной полосе (вместо чипа),



нетипичный временной промежуток между географическими точками совершения операций,



проведение транзакций с минимальным остатком по счету,



многократное снятие одной и той же суммы в банкомате несколько дней подряд.



"Интересно, что последнее может происходить по весьма "безобидным" поводам: клиент не взял достаточное количество наличных, а деньги ему нужны на экскурсии, при этом каждый день с карты снимаются мелкие суммы. В таком случае необходимо обратиться в банк и предоставить объяснения по своим транзакциям", — подытожил Коренев.