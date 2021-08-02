МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Прибыль британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, приходящаяся на головную компанию, по итогам первого полугодия 2021 года выросла более чем в 3,5 раза в годовом выражении — до 7,276 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. ВТБ обновил рекорд чистой прибыли по МСФО

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,36 доллара против 0,1 доллара годом ранее. Операционная прибыль банковской группы за отчетный период увеличилась в 2,7 раза — до 9,18 миллиарда долларов. Чистый процентный доход составил 13,1 миллиарда долларов, снизившись на 9,7% в годовом выражении. Выручка уменьшилась на 4,5% — до 25,551 миллиарда долларов.

Выручка во втором квартале текущего фингода уменьшилась на 3,8%, до 12,565 миллиарда долларов. Чистый процентный доход снизился на 4,5% и составил 6,584 миллиарда долларов. Операционная прибыль банковской группы выросла в 7,8 раза в годовом выражении — до 4,3 миллиарда долларов.

"Восстановление экономического роста на многих из наших основных рынков положительно повлияло на наши финансовые показатели в первом полугодии. Улучшение экономических перспектив позволило нам начать выплачивать ожидаемые кредитные убытки, что стало основным фактором повышения нашей прибыльности", — говорится в релизе компании.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).