МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Азиатского банка развития (АБР) на уровне "Aaa", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства. WSJ: Капитализация китайских технологических гигантов в июле сократилась

Агентство отмечает очень высокую финансовую устойчивость банка, отражающую его умеренную долговую нагрузку, высокое качество управления и способность сохранять стабильные показатели активов в контексте глобальной пандемии коронавируса. Moody's указывает также на очень хороший доступ АБР к рынкам капитала и адекватные запасы ликвидности.

"Стабильный прогноз отражает мнение Moody's о том, что хороший уровень достаточности капитала, высокая ликвидность и объем финансирования АБР, а также надежная поддержка со стороны акционеров будут и дальше поддерживать его рейтинг "Aaa"", — говорится в сообщении.

Moody's добавляет, что давление на рейтинг АБР может возникнуть в случае значительного ухудшения его показателей достаточности капитала.

Азиатский банк развития (Asian Development Bank, АБР) создан в 1966 году по инициативе ООН с целью содействия социальному и экономическому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Членами банка являются 68 стран: 49 государств из Азии и Тихоокеанского региона и 19 нерегиональных участников.