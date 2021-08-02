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2021
https://1prime.ru/banks/20210802/834356631.html
Источник рассказал о планах Сбербанка собрать заявки на облигации
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Сбербанк планирует 3-5 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме от 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки... ПРАЙМ, 02.08.2021
сбербанк, облигации, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сбербанк планирует 3-5 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме от 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет около 7,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,43% годовых.
Банк намерен разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-SBER32 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 августа.
Организаторами выступят БК "Регион", SberCIB и Совкомбанк.