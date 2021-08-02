МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сбербанк планирует 3-5 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме от 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Сбербанк ожидает чистую прибыль по МСФО в один триллион рублей

Ориентир ставки купонов составляет около 7,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,43% годовых.

Банк намерен разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-SBER32 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 августа.

Организаторами выступят БК "Регион", SberCIB и Совкомбанк.