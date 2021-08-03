МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (SG Russia) в первом полугодии 2021 года составила 83 миллиона евро, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с показателем годичной давности, сообщает финансовая организация.

При этом при корректировке на изменения в структуре группы и без учета динамики курсов валют чистая прибыль Societe Generale от деятельности в РФ в первом полугодии выросла в годовом выражении в 3,1 раза. Операционная прибыль группы от деятельности в России за полугодие составила 103 миллиона евро, что в 2,2 раза выше показателя января-июня 2020 года, а чистый доход от банковской деятельности — 352 миллионов евро, что на 14,5% ниже показателя годичной давности.

Чистая прибыль Societe Generale от деятельности в России во втором квартале 2021 года составила 50 миллионов евро, что в 7 раз превышает показатель годичной давности. При этом при корректировке на изменения в структуре группы и без учета динамики курсов валют показатель вырос в 10 раз. Операционная прибыль группы от деятельности в России в указанном периоде выросла в 6,4 раза в годовом выражении и составила 64 миллионов евро, а чистый доход от банковской деятельности — 185 миллионов евро, что на 8% ниже показателя второго квартала прошлого года.

Объем непогашенных кредитов в России во втором квартале вырос на 3%. Банк отмечает высокие показатели по автокредитованию и ипотечному кредитованию — рост на 11% и 19% соответственно. Объем депозитов увеличился на 2%. Показатели приводятся при корректировке на изменения в структуре группы и без учета динамики курсов валют.

Чистая прибыль группы Societe Generale по итогам первого полугодия составила 2,253 миллиарда евро против 1,59 миллиарда евро убытка годом ранее. Чистый доход от банковской деятельности вырос на 19,5% — до 12,506 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 3,233 миллиарда евро против убытка годом ранее в 171 миллионов евро. Чистая прибыль группы во втором квартале составила 1,439 против убытка в 1,264 миллиарда евро в прошлом году. Чистый доход от банковской деятельности вырос на 18,2% и составил 6,261 миллиарда евро. Операционная прибыль увеличилась в 12,8 раза — до 2,012 миллионов евро. Чистая прибыль концерна Stellantis в первом полугодии выросла в 11 раз

"В очередной раз Societe Generale продемонстрировал отличный квартал с высокими финансовыми показателями всех своих направлений бизнеса", — приводятся в релизе слова генерального директора Societe Generale Фредерика Удэа (Frederic Oudea).

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и др. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.