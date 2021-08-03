МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Райффайзенбанк за первое полугодие 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 0,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 18,9 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация.

Чистые процентные доходы банка за отчетный период снизились на 0,7% — до 30,029 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 24,072 миллиарда рублей, увеличившись на 0,74%. Чистый комиссионный доход вырос на 14,7% — до 11,273 миллиарда рублей.

Активы банка по состоянию на 30 июня 2021 года составили 1,464 триллиона рублей против 1,449 триллиона рублей на 31 декабря 2020 года. Собственный капитал сократился до 165,539 миллиарда рублей на 30 июня с 175,083 миллиарда рублей на начало года. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам полугодия на 4,9% и достиг 892,092 миллиарда рублей. Прибыль Societe Generale от работы в России выросла в 2,3 раза

Средства клиентов на 30 июня составили 1,161 триллиона рублей, что на 2,7% выше уровня на конец 2020 года. Средства физлиц показали рост на 2%, до 649,101 миллиарда рублей благодаря росту текущих счетов физлиц на 4,5%. Средства юрлиц выросли на 3,6% — до 510 миллиардов рублей на фоне роста текущих счетов юрлиц на 10,7%.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 июня занимал 13-е место в российской банковской системе.