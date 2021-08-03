МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк России рассматривает два варианта продажи акций "Открытия", в связи с чем начинает подготовку к организованным торгам и сбор заявок заинтересованных стратегических инвесторов, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России… начинает подготовку к продаже акций на организованных торгах. Одновременно с этим Банком России рассматривается альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору, в связи с чем Банк России приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к приобретению акций банка", — сказано в сообщении.

Чтобы определить наличие интереса стратегических инвесторов, регулятор объявил сбор заявок заинтересованных лиц. "Банк России согласно требованиям федерального законодательства объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка", — добавил ЦБ.

Отмечается, что в зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса и (или) пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций банка. Чистая прибыль Райффайзенбанка в первом полугодии выросла на 0,3%

При этом финальное решение о способе реализации акций "Открытия" будет принято по результатам рассмотрения заявок.

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Почти два года спустя, в июле 2019 года, регулятор признал санацию завершенной. По словам главы банка Михаила Задорнова, около 20-25% "Открытия" может быть продано в ходе первого этапа приватизации, точный размер пакета будет определен к маю 2022 года.