МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк России в случае реализации акций банка "Открытие" стратегическому инвестору планирует продать контрольный пакет в не менее 50% плюс одна акция до конца года, говорится в материалах регулятора.

ЦБ во вторник сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций "Открытия", в связи с чем начинает и подготовку к их реализации на организованных торгах, и сбор заявок заинтересованных стратегических инвесторов. В зависимости от проявленного интереса стратегов из банковской группы до продажи пакета акций может быть выделен страховой и (или) пенсионный бизнес.

"Предмет возможной реализации: не менее 50% от общего количества акций банка плюс одна обыкновенная именная бездокументарная акция банка…. В случае наличия заинтересованности проведение торгов планируется до конца 2021 года", — говорится в документах. Банк России начинает подготовку к продаже акций "Открытия"

Отмечается, что ЦБ ожидает продажу пакета одному из стратегических инвесторов. При этом Банком России рассматривается возможный вариант структурирования сделки по реализации пакета путем его продажи частями в рамках отдельных процедур по реализации акций банка. Итоговое количество акций будет определено по результатам анализа поступивших сообщений от заинтересованных лиц, добавил ЦБ.

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Почти два года спустя, в июле 2019 года, регулятор признал санацию завершенной.