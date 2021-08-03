МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. У мировых финансовых организаций появился новый план по спасению планеты от глобального потепления за счет выкупа и закрытия угольных компаний в Азии. Инициативу разработала британская страховая компания Prudential при участии Азиатского банка развития (Asian Development Bank, ADB). Об этом сообщает "Би-би-си". Майнинг Ethereum начал приносить больше прибыли, чем добыча биткоина

Отмечается, что меры будут направлены на устранение масштабного антропогенного источника выбросов углерода. Согласно плану, государственно-частные партнерства, включая крупные банки HSBC и Citi, займутся приобретением угольных электростанций, чтобы в ближайшие несколько лет плавно завершить их работу, снижая объем вредных выбросов. Пилотную программу рассчитывают запустить в Индонезии, на Филиппинах или во Вьетнаме к масштабной мировой конференции ООН по климату COP26, которая состоится в Глазго (Шотландия) в ноябре.

"Приобретая станцию, которая может находиться в эксплуатации еще полвека, мы можем сделать ее углеродно-нейтральной на пятнадцать лет раньше", — пояснил вице-президент ADB по Восточной и Юго-Восточная Азии Ахмед М. Саид (Ahmed M. Saeed).

"Проблемными местами" данного проекта может быть то, что предстоит убедить владельцев угольных компаний продать предприятия, а также проработать план ликвидации станций после их остановки. При этом на производство электроэнергии загрязняющими природу установками приходится пятая часть мировых выбросов парниковых газов. По прогнозу Международного энергетического агентства (International Energy Agency), в 2021 году спрос на уголь вырастет на 4,5%, и 80% нарощенного объема использования ископаемого топлива придется на Азию.