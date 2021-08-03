МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк России считает "Открытие" привлекательным активом, рассматривает IPO банковской группы как основной вариант продажи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

ЦБ во вторник сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций "Открытия", в связи с чем начинает и подготовку к их реализации на организованных торгах (к IPO), и сбор заявок заинтересованных стратегических инвесторов. В случае реализации акций стратегическому инвестору планирует продать контрольный пакет в не менее 50% плюс одна акция до конца года.

"IPO банковской группы ПАО "Банк "ФК Открытие" (БФКО) является одним из вариантов выхода Банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного. Есть и другие варианты, мы изучаем их вместе с инвестиционными консультантами и БФКО", — сообщил регулятор.

При продаже акций "Открытия" стратегическому инвестору ЦБ считает возможными различные варианты сделки. "Структура сделки может предполагать продажу такого количества акций частями в несколько этапов. Предполагается, что в уведомлении потенциальный приобретатель укажет, какое количество акций он заинтересован приобрести и на каком из этапов", — отметили в ЦБ. Банк России допускает продажу контрольного пакета "Открытия" стратегу

Итоги первого этапа в рамках объявленной процедуры реализации акций позволят с большей определенностью планировать сроки и предпочтительную форму продажи, добавили в пресс-службе ЦБ. Регулятор при этом не стал раскрывать информацию о цене и других финансовых условиях потенциальных сделок, отметив, что считает банк "фундаментально привлекательным активом".

Дальнейшие шаги регулятор намерен планировать с учетом оценки заинтересованности потенциальных инвесторов. "При выборе формата продажи мы будем исходить из разумного баланса между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление группы БФКО и желанием приблизить срок окончательного выхода из капитала. При этом процесс выхода Банка России из группы БФКО должен быть максимально прозрачен для участников рынка", — заключил ЦБ.