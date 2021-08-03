МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Контрольный пакет акций банка "Открытие" целиком может купить сопоставимый по масштабам бизнеса и капитала финансовый институт или иностранный инвестор, однако в обоих случаях существуют значительные препятствия, рассказала РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

ЦБ во вторник сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций "Открытия", в связи с чем начинает и подготовку к их реализации на организованных торгах (к IPO), и сбор заявок заинтересованных стратегических инвесторов. В случае реализации акций стратегическому инвестору планируется продать контрольный пакет в не менее 50% плюс одна акция до конца года. При этом сам ЦБ рассматривает IPO банковской группы как основной вариант продажи. Банк России рассматривает IPO как основной вариант продажи "Открытия"

"Контрольный пакет акций целиком может купить либо сопоставимый по масштабам бизнеса и капитала финансовый институт, либо зарубежный инвестор. В первом случае продажа осложняется тем, что значительная часть крупнейших институтов имеют государственное участие в капитале, и такая сделка лишь приведет к еще большему огосударствлению сектора", — считает аналитик.

Барьером для продажи иностранному инвестору может стать санкционный режим, введенный по отношению к России западными странами, — это может поубавить их интерес, отметила Носова.

В результате продажа такого пакета частями выглядит значительно проще, указывает аналитик. "Частные инвесторы могут проявить активный интерес к акциям "Открытия", что обусловлено как значительным улучшением риск-профиля в результате расчистки баланса от проблемных активов, так и значительно укрепившимися бизнес-позициями", — заключила она.