Аналитик АКРА предположила, кто мог бы купить контрольный пакет акций банка "Открытие"
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Контрольный пакет акций банка "Открытие" целиком может купить сопоставимый по масштабам бизнеса и капитала финансовый институт или иностранный инвестор, однако в обоих случаях существуют значительные препятствия, рассказала РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
ЦБ во вторник сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций "Открытия", в связи с чем начинает и подготовку к их реализации на организованных торгах (к IPO), и сбор заявок заинтересованных стратегических инвесторов. В случае реализации акций стратегическому инвестору планируется продать контрольный пакет в не менее 50% плюс одна акция до конца года. При этом сам ЦБ рассматривает IPO банковской группы как основной вариант продажи.
"Контрольный пакет акций целиком может купить либо сопоставимый по масштабам бизнеса и капитала финансовый институт, либо зарубежный инвестор. В первом случае продажа осложняется тем, что значительная часть крупнейших институтов имеют государственное участие в капитале, и такая сделка лишь приведет к еще большему огосударствлению сектора", — считает аналитик.
Барьером для продажи иностранному инвестору может стать санкционный режим, введенный по отношению к России западными странами, — это может поубавить их интерес, отметила Носова.
В результате продажа такого пакета частями выглядит значительно проще, указывает аналитик. "Частные инвесторы могут проявить активный интерес к акциям "Открытия", что обусловлено как значительным улучшением риск-профиля в результате расчистки баланса от проблемных активов, так и значительно укрепившимися бизнес-позициями", — заключила она.
https://1prime.ru/banks/20210803/834365815.html