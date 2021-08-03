МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" начинает прием заявок инвесторов о намерении приобрести акции страховой компании "Росгосстрах", говорится в сообщении кредитной организации.

"ПАО Банк "ФК Открытие" в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК "Росгосстрах", — сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения заявок банк примет решение о дальнейших шагах по реализации акций страховой компании. Банк России рассматривает IPO как основной вариант продажи "Открытия"

ЦБ во вторник сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций "Открытия", в связи с чем начинает и подготовку к их реализации на организованных торгах (к IPO), и сбор заявок заинтересованных стратегических инвесторов. Сам ЦБ рассматривает IPO банковской группы как основной вариант продажи.

При этом в случае реализации акций стратегическому инвестору планируется продать контрольный пакет в не менее 50% плюс одна акция до конца года. Регулятор также отмечал, что в зависимости от проявленного интереса стратегов из банковской группы до продажи пакета акций может быть выделен страховой и (или) пенсионный бизнес.