2021-08-03T17:08:00+03:00
2021-08-03T17:09:10+03:00
2021-08-03T17:08:00+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210803/834366409.html
Банк "Открытие" начал сбор заявок инвесторов на акции "Росгосстраха"
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк "ФК Открытие" начинает прием заявок инвесторов о намерении приобрести акции страховой компании "Росгосстрах", говорится в сообщении кредитной организации. "ПАО Банк "ФК... ПРАЙМ, 03.08.2021
росгосстрах, открытие, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83436/64/834366400.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83436/64/834366400.jpg
https://1prime.ru/images/83436/63/834366399.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83436/63/834366399.jpg
https://1prime.ru/images/83436/63/834366398.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83436/63/834366398.jpg
https://1prime.ru/banks/20210803/834365551.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" начинает прием заявок инвесторов о намерении приобрести акции страховой компании "Росгосстрах", говорится в сообщении кредитной организации.
"ПАО Банк "ФК Открытие" в рамках изучения интереса потенциальных стратегических инвесторов объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении приобрести акции ПАО СК "Росгосстрах", — сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам рассмотрения заявок банк примет решение о дальнейших шагах по реализации акций страховой компании.
ЦБ во вторник сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций "Открытия", в связи с чем начинает и подготовку к их реализации на организованных торгах (к IPO), и сбор заявок заинтересованных стратегических инвесторов. Сам ЦБ рассматривает IPO банковской группы как основной вариант продажи.
При этом в случае реализации акций стратегическому инвестору планируется продать контрольный пакет в не менее 50% плюс одна акция до конца года. Регулятор также отмечал, что в зависимости от проявленного интереса стратегов из банковской группы до продажи пакета акций может быть выделен страховой и (или) пенсионный бизнес.