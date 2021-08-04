МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный и краткосрочный депозитные рейтинги крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank до "А2" с "А3", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.

Ранее в мае Moody's поместило рейтинг банка в список на пересмотр с возможностью повышения.

Агентство отмечает, что позитивный прогноз по рейтингам Deutsche Bank отражает ожидания того, что банк будет поддерживать прогресс в решении существующих проблем, и это приведет к улучшению его финансового профиля. Позитивный прогноз также может стать причиной для повышения рейтинга Deutsche Bank в дальнейшем.

Кроме того, как ожидает Moody's, банк будет продолжать двигаться к достижению своих среднесрочных целей, сохранит прибыль в текущем объеме и сдержит снижение своей выручки. Ожидается, что давление на показатели прибыли Deutsche Bank в виде сверхнизких процентных ставок, вероятно, исчезнет с конца 2021 года.

Рейтинг Deutsche Bank может быть повышен, если банк в дальнейшем продолжит выполнять свои среднесрочные цели и улучшать показатели прибыли. Понижение рейтинга может последовать в случае неудач в управлении рисками или существенного ухудшения активов.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.