Аналитики прогнозируют сохранение учетной ставки Банком Англии
Аналитики прогнозируют сохранение учетной ставки Банком Англии на уровне 0,1%
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные центробанк опубликует в четверг, 5 августа, в 14.00 мск.
В 15.30 мск министерство труда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 июля. Эксперты ожидают, что показатель снизился на 16 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 384 тысяч заявок.
В то же время Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. Согласно прогнозам экспертов, дефицит торгового баланса вырос в июне к маю на 2,7 миллиарда долларов, или на 3,7%, до 73,9 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/banks/20210805/834377980.html
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