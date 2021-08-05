МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.

Соответствующие данные центробанк опубликует в четверг, 5 августа, в 14.00 мск.

В 15.30 мск министерство труда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 июля. Эксперты ожидают, что показатель снизился на 16 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 384 тысяч заявок.

В то же время Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. Согласно прогнозам экспертов, дефицит торгового баланса вырос в июне к маю на 2,7 миллиарда долларов, или на 3,7%, до 73,9 миллиарда долларов.