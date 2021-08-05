МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "Сбер" пятый год подряд сохраняет лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих брендов России, в пятерке лидеров также находятся нефтегазовые компании и РЖД, сообщает британская консалтинговая компания Brand Finance. Сбербанк ожидает чистую прибыль по МСФО в один триллион рублей

Стоимость бренда "Сбера" оценена в 730,6 миллиарда рублей, что на 13% меньше, чем годом ранее. "Для сравнения: ведущий российский бренд стоит больше, чем все бренды, занимающие с 26 по 50 места в рейтинге этого года вместе взятые. Кроме того, несмотря на падение на 13% в стоимости бренда, что сопоставимо с показателями других брендов в банковском секторе во всем мире из-за пандемии COVID-19, "Сбер" все еще почти на четверть триллиона рублей опережает "Газпром", который находится на втором месте", — говорится в докладе.

Вторую строчку в рейтинге самых дорогих российских брендов занимает "Газпром" (495,96 миллиарда рублей), третье — "Лукойл" (423,4 миллиарда рублей). Далее расположились "Роснефть" (272,8 миллиарда рублей), РЖД (237,4 миллиарда рублей), "Пятерочка" (234,7 миллиарда рублей), ВТБ (175,05 миллиарда рублей), "Магнит" (169,1 миллиарда рублей) и МТС (141,5 миллиарда рублей). Замыкается десятку "Яндекс" с оценкой бренда в 133,3 миллиарда рублей. Отмечается, что "Пятерочка" и "Яндекс" год назад не входили в топ-10, а занимали 11-е и 12-е места соответственно.

Самым быстрорастущим брендом Brand Finance назвала лоукостер "Победа": его стоимость выросла по сравнению с прошлым годом на 113%, он впервые вошел в рейтинг самых дорогих брендов, заняв 38-ую строчку.

Brand Finance отмечает, что в целом общая стоимость 50 самых дорогих брендов России за 2020 год выросла на 4%, в то время как в большинстве стран наблюдался значительный спад.

При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализируя маркетинговые инвестиции, капитал бренда и влияние этих факторов на эффективность бизнеса.