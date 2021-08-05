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ВТБ устранил сбой в работе "ВТБ Онлайн"
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Проблемы в работе "ВТБ Онлайн" устранены, сообщила пресс-служба банка. "Все ограничения в работе "ВТБ Онлайн" устранены. Приложение работает в полном объеме", — говорится в... ПРАЙМ, 05.08.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Проблемы в работе "ВТБ Онлайн" устранены, сообщила пресс-служба банка.
"Все ограничения в работе "ВТБ Онлайн" устранены. Приложение работает в полном объеме", — говорится в сообщении.
Ранее ВТБ сообщал о сложностях в работе "ВТБ Онлайн", некоторые пользователи могли столкнуться с некорректной информацией по картам и счетам.
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 11.33 мск была зафиксирована 241 жалоба на проблемы в работе банка.