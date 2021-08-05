МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Проблемы в работе "ВТБ Онлайн" устранены, сообщила пресс-служба банка. ВТБ обновил рекорд чистой прибыли по МСФО

"Все ограничения в работе "ВТБ Онлайн" устранены. Приложение работает в полном объеме", — говорится в сообщении.

Ранее ВТБ сообщал о сложностях в работе "ВТБ Онлайн", некоторые пользователи могли столкнуться с некорректной информацией по картам и счетам.

Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 11.33 мск была зафиксирована 241 жалоба на проблемы в работе банка.