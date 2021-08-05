БРЮССЕЛЬ, 5 авг — ПРАЙМ. Активы банков, штаб-квартиры которых расположены в Евросоюзе, выросли за кризисный год на 5% и составили на конец марта текущего года 30,4 триллиона евро, сообщил ЕЦБ.

"Общие активы кредитных организаций с головным офисом в ЕС увеличились на 4,99%, с 28,99 триллиона евро в марте 2020 года до 30,44 триллиона евро в марте 2021 года", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что данные приводятся по состоянию на конец месяца.

Доля неработающих кредитов снизилась за год на 0,16 процентного пункта, до 2,5%.

Самый сильный за последние несколько десятилетий экономический кризис разразился в Евросоюзе весной прошлого года из-за распространения коронавируса. Однако к настоящему времени ситуация ощутимо улучшилась, в частности на фоне ослабления ограничений.