МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 6 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "КС Банк" (город Саранск), говорится в сообщении регулятора. Банк России рассматривает IPO как основной вариант продажи "Открытия"

По величине активов, согласно данным ЦБ, "КС Банк" на 1 июля занимал 176-е место в банковской системе РФ.

Регулятор поясняет, что "КС Банк" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение года неоднократно применялись к нему меры, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Отмечается, что деятельность "КС Банка" была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более половины задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Согласно данным на сайте ЦБ, по состоянию на 15 июня основным владельцем "КС Банка" был Владимир Грибанов с долей 52,43%. Он же занимал должность председателя правления.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что выплаты вкладчикам "КС Банка" начнутся не позднее 20 августа.

"Агентство начнет выплаты не позднее 20 августа 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 июля, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 9 миллиардов рублей.