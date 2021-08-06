МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Горячая линия для вкладчиков лишенного лицензии саранского "КС Банка" начала работу в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. Банк России отозвал лицензию у саранского "КС Банка"

ЦБ с 6 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "КС Банк". По величине активов, согласно данным регулятора, банк на 1 июля занимал 176-е место в банковской системе РФ.

"Шестого августа в Саранске состоялось заседание оперативного штаба по преодолению негативных социально-экономических последствий, связанных с отзывом лицензии у КС БАНКа. По итогам был принят ряд первоочередных решений. По словам бизнес-омбудсмена республики Елены Юрченковой, организована и уже начала работать горячая линия для физических и юридических лиц — 39-11-77. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут также обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей по телефону 39-15-74", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "КС Банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Выплата вкладов производится госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Ранее АСВ сообщило, что выплаты вкладчикам саранского "КС Банка", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, начнутся не позднее 20 августа. По данным отчетности банка на 1 июля, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 9 миллиардов рублей.

Согласно данным на сайте ЦБ, по состоянию на 15 июня основным владельцем "КС Банка" был Владимир Грибанов с долей 52,43%. Он же занимал должность председателя правления. Как сообщается на сайте Банка, он основан 13 апреля 1992 года. Региональная сеть банка, которая состоит из офисов, операционных кассы, банкоматов и терминалов, расположена в Мордовии, в Саранске, в Пензе и в Самарской области (Жигулёвск, Отрадный).