МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российские банки готовятся повышать ставки по ипотеке, средняя ставка на рынке в России может вырасти с текущих 7% до 9% или даже выше, считают аналитики экосистемы недвижимости "Метр квадратный", которая входит в группу ВТБ. Банк России назвал регионы с самой дешевой ипотекой

Банк России в этом году уже четыре раза повышал ключевую ставку, которая сейчас составляет 6,5%. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", делать выводы о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока преждевременно, и до конца года ставка еще может вырасти до 7%.

Аналитики компании "Метр квадратный" считают, что если ключевая ставка к концу 2021 года увеличится до 7% и выше, то средняя ставка по ипотеке на рынке может вырасти с текущих 7% до 9% или даже выше.

"Сегодня банки готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ они могут вырасти до 9% к концу года, то есть вернуться к своим допандемийным значениям. По нашей оценке, новые условия будут сформированы на рынке в ближайшее время", — приводит пресс-служба ВТБ заявление гендиректора "Метра квадратного" Вячеслава Дусалеева.