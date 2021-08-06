МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 56–57 /2296–2297/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5724-У от 3.02.2021 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63953 от 22.06.2021, вступает в силу с 1.10.2021/.