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2021
https://1prime.ru/banks/20210806/834393115.html
В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 56–57 (2296–2297)
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В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 56–57 /2296–2297/. В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 5724-У от 3.02.2021 "О... ПРАЙМ, 06.08.2021
вестник банка россии, новости, экономика, финансы, макроэкономика, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 56–57 /2296–2297/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 5724-У от 3.02.2021 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63953 от 22.06.2021, вступает в силу с 1.10.2021/.