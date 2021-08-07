МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В Госдуме было предложено создать платформу "Знай своего клиента", которая распределит клиентов кредитных организаций (ИП и юрлиц) на группы по степени риска для банков по "антиотмывочному" закону. Депутат рассказал Парламентской газете о нововведениях, которые ждут клиентов и кредиторов. Росстат опубликовал данные по изменению цен на продукты и лекарства

Главная цель платформы "Знай своего клиента" состоит в создании системы по борьбе с сомнительными операциями, которая будет менее дорогостоящей для банков, чем механизмы, которые разработаны государством сейчас.

Парламентарии предлагают облегчить работу кредитных учреждений, разделив клиентов на группы с высокой, средней и низкой степенью риска.

Организации, попавшие в категорию с низкой степенью риска, скорее всего, получат возможность быстрее решать проблемы со случайной блокировкой банковских счетов, так как система не будет применять сложные алгоритмы анализа операций, объяснило издание. В России резко дорожают стройматериалы

"Первая задача нововведений — максимально облегчить жизнь благонадежных клиентов, прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства, снизить им количество документов для подтверждения операций. И если клиент находится в "зеленой зоне", то банк не должен отказывать ему в проведении каких-либо операций по банковскому счету", — прокомментировал член Комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.

Вторая задача проекта "Знай своего клиента" состоит в том, чтобы "выбить почву" из-под ног у недобросовестных клиентов, которые выводят средства в теневую экономику.

"Их у нас 0,7 процента. Но именно из-за них страдают все участники экономического процесса", — добавил депутат.