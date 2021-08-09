МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. У российских банков появились карты с моментальной конвертацией курсов валют при платежах интернет-магазинах за рубежом, сообщили "Известия". Эксперт рассказал, почему рубль не может рухнуть

Сейчас операция по списанию средств с конвертацией занимает несколько суток. За это время курс может вырасти, а клиент понесет убытки, рассказал изданию директор дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игорь Ковалев.

Новый сервис уже запущен Сбербанком. В "Ренессанс Кредите" сообщили о намерении реализовать выпуск таких карт.

Курс доллара к российской валюте максимально менялся на 3 рубля, прокомментировал ситуацию с потерями при конвертации эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин

"Однако если речь идет о крупных покупках или если они совершаются в более волатильных валютах развивающихся стран, например, турецкая лира, тайский бат, египетский фунт, то здесь увеличиваются риски, что за два-четыре дня курс таких валют может существенно измениться не в пользу клиента", — добавил специалист.

"В первую очередь возможность мгновенной конвертации выгодна клиенту: он сразу сможет оценить сумму товара и не думать о том, что в результате он обойдется дороже из-за изменения курсов валют, особенно когда человек находится на отдыхе за границей", — сказал генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.