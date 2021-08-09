МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Банк России 9 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную русскому ученому Константину Циолковскому, сообщается на сайте ЦБ. Зампред Банка России Владимир Сафронов с 9 сентября покидает должность

"Банк России 9 августа 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Стремление к звездам, К.Э. Циолковский" серии "Космос"… Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм", — говорится в сообщении.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, надписи: "Российская федерация", "Банк России", номинал монеты, дата (2021 год), обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Циолковского на фоне выполненных в цвете изображений космического пространства и формул, внизу по окружности надпись: "К.Э. Циолковский". Боковая поверхность монеты рифленая.

Отмечается также, что монета изготовлена качеством "пруф". Тираж — 3 тысячи экземпляров.

Выпускаемая монета — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, также напоминает ЦБ.