МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские власти ведут обсуждение приватизации "Национальной системы платежных карт" (НСПК). Компания является оператором платежной системы "Мир", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В Банке России, который владеет НСПК, сообщили, что в настоящее время не ведется обсуждение такой возможности ни с каким ведомством.

О том, что обсуждение такого вопроса идет в том числе в Минфине, изданию рассказали источники на рынке, а также в финансовом ведомстве.

Собеседники в министерстве отметили, что конкретики пока по вопросу мало, но принципиальное понимание необходимости приватизации есть.

Собеседники пояснили, что вопрос о приватизации НСПК поднял замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В ФАС при этом прокомментировали, что служба не участвует в обсуждении приватизации НСПК.

Представитель регулятора, который сейчас владеет 100% НСПК, заявил, что не ведут подобную дискуссию с Минфином и ФАС и не планируют никаких изменений в акционерной структуре системы платежных карт в перспективе ближайших трех-пяти лет.