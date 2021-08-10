МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Капитализация Сбербанка выросла до 100,6 миллиарда долларов на фоне продолжающегося роста акций, следует из данных Московской биржи. "Сбер" пятый год подряд остается самым дорогим брендом России

По данным Московской биржи, к 11.41 мск привилегированные акции Сбербанка дорожали на 0,77% — до 303,39 рубля, его обыкновенные акции – на 0,68%, до 329,14 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" к текущему моменту снижался на 7 копеек, до 73,6 рубля. В результате капитализация банка превысила 7,4 триллиона рублей, или 100,6 миллиарда долларов.

Последний раз капитализация Сбербанка составляла более 100 миллиардов долларов в январе–апреле 2018 года.

Сбербанк во вторник дорожает десятый день подряд. В ходе торгов префы и обыкновенные акции обновили исторический максимум, поднявшись до 305,37 рубля и до 331,29 рубля соответственно. Рост акций продолжается на фоне сильных результатов банка по МСФО и РСБУ.