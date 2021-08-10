Средний лимит по кредиткам в России незначительно снизился в июне, до 71,6 тысячи рублей
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России незначительно снизился в июне по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 71,6 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"В июне 2021 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 71,6 тысячи рублей, снизившись на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2021 года — 72,1 тысячи рублей). При этом данный показатель снижается уже второй месяц подряд. Так, по сравнению с апрелем текущего года его снижение в июне составило 1,4% (в апреле 2021 года — 72,6 тысячи рублей)", — подсчитали аналитики.
Отмечается, что при этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам, напротив, вырос на 11,8% (в июне 2020 года — 64 тысячи рублей).
В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (102,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (87,3 тысячи), Санкт-Петербурге (85,9 тысячи), Московской области (84,5 тысячи) и Хабаровском крае (79,7 тысячи).
При этом наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита была зафиксирована в Республике Татарстан (+21,7%), Удмуртской Республике (+20,4%) и Волгоградской области (+19,8%), а также в Ставропольском (+19,4%) и Краснодарском (+18,7%) краях. Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель снизился, оказалась Саратовская область (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний лимит по выданным кредитным картам вырос на 2,3% и 8,9% соответственно.
"Несмотря на сокращение выдачи кредитных карт и среднего размера лимитов по ним в последние два месяца, в целом, этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
https://1prime.ru/banks/20210810/834414700.html