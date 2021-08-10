МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России незначительно снизился в июне по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 71,6 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Глава ФНС пообещал автоматическую выплату налоговых вычетов

"В июне 2021 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 71,6 тысячи рублей, снизившись на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в мае 2021 года — 72,1 тысячи рублей). При этом данный показатель снижается уже второй месяц подряд. Так, по сравнению с апрелем текущего года его снижение в июне составило 1,4% (в апреле 2021 года — 72,6 тысячи рублей)", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что при этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам, напротив, вырос на 11,8% (в июне 2020 года — 64 тысячи рублей).

В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (102,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (87,3 тысячи), Санкт-Петербурге (85,9 тысячи), Московской области (84,5 тысячи) и Хабаровском крае (79,7 тысячи).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита была зафиксирована в Республике Татарстан (+21,7%), Удмуртской Республике (+20,4%) и Волгоградской области (+19,8%), а также в Ставропольском (+19,4%) и Краснодарском (+18,7%) краях. Единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель снизился, оказалась Саратовская область (-0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний лимит по выданным кредитным картам вырос на 2,3% и 8,9% соответственно.

"Несмотря на сокращение выдачи кредитных карт и среднего размера лимитов по ним в последние два месяца, в целом, этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.