МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Крупные российские банки подняли ставки по вкладам в августе: теперь они практически сравнимы с уровнем 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. На 10 августа индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. Это соответствует показателям конца декабря 2019 года. Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

Как считают эксперты, на решение банков во многом повлияло повышение ключевой ставки ЦБ РФ в июле до 6,25%. Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Анатолий Перфильев, однако, отметил, что "участники рынка ожидаемо реагируют на ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, но реакция пока слабая". "Динамика доходности по вкладам ожидаемо ниже, чем по кредитам, поскольку банки не испытывают острой нехватки ликвидности", — подчеркнул он.

В будущем, по мнению эксперта, можно ожидать дальнейшего повышения ставок по депозитам. Банки при этом будут ориентироваться на стабилизацию российской экономики.