МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Нерезиденты в июле купили валюты на российском рынке на 61 миллиард рублей, свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ рисков финансовых рынков.

"На биржевых торгах наблюдался рост спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов. Однако объем их чистых покупок валюты составил 61 миллиард рублей. В целом дефицита валютной ликвидности в июле не наблюдалось, рубль по итогам месяца укрепился относительно доллара США и евро", — говорится в обзоре. Банк России опубликовал данные о профиците торгового баланса

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Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) РФ в июле выросла на 0,9 процентного пункта и составила 19,9%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в июле выросла на 0,9 процентного пункта и к концу отчетного периода составила 19,9%. При этом в номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 169,2 миллиарда рублей. Основной рост вложений нерезидентов пришелся на вторую половину месяца", — сообщил ЦБ.

Доля нерезидентов в ОФЗ с постоянным купонным доходом на конец июля – 30,4%, за июль прирост составил 1,3 процентного пункта, а объем их вложений увеличился на 170,1 миллиарда рублей.

В июле объем размещений ОФЗ на аукционах продолжил сокращаться и составил 154 миллиарда рублей (в июне – 184 миллиарда рублей). В итоге за июль Минфин России разместил 22,3% от планового номинального объема размещения ОФЗ в третьем квартале 2021 года. В среднем за один аукцион в июле Минфин размещал ОФЗ на 38,5 миллиарда рублей, в июне данный показатель составлял 36,7 миллиарда рублей. Суммарный объем размещений в июле сократился из‑за меньшего по сравнению с июнем количества аукционных дней (4 и 5 аукционных дней соответственно), отмечают в ЦБ. В Банке России дали совет, что делать при звонке "из ЦБ"

"На аукционе 30 июля нерезиденты купили ОФЗ на 30 миллиардов рублей из 105 миллиардов рублей, размещенных в этот день, что является максимальным объемом участия нерезидентов в 2021 году", — говорится в обзоре.

Основными покупателями на аукционах ОФЗ выступали системно значимые кредитные организации (51,5% от объемов размещений в июле), доля нерезидентов немного снизилась (на 0,7 процентного пункта, до 21,7%). В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов в июле по сравнению с июнем сократился на 7,8 миллиарда рублей, до 33,5 миллиарда рублей, 88% покупок пришлось на аукцион 30 июля.

На вторичных биржевых торгах ОФЗ в июле нерезиденты и дочерние иностранные организации значительно нарастили покупки ОФЗ: рост по сравнению с июнем на 34,4 миллиарда рублей, до 55 миллиардов рублей. Основной объем покупок совершили дочерние иностранные организации (53,1 миллиарда рублей), переориентировавшие свой спрос с первичного рынка ОФЗ на вторичный. Продавцами выступали системно значимые кредитные организации и прочие банки, продавшие ценные бумаги на сумму 45,6 и 9,9 миллиарда рублей соответственно.

Доля вложений нерезидентов в суверенные еврооблигации РФ на счетах иностранных депозитариев в НРД в июле незначительно снизилась – на 0,2 процентного пункта, до 48,3%, в номинальном выражении также произошло снижение вложений – на 82,9 миллиона долларов, общий объем вложений на конец месяца составил 19,16 миллиарда долларов.