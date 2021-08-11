МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российские экспортеры помогают гасить волатильность валютных торгов из-за операций carry trade, которые в основном реализуют иностранные инвесторы, следует из оценок ЦБ РФ, приведенных в обзоре рисков финансовых рынков. Банк России отчитался о покупке валюты нерезидентами

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик.

Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

"В июне операции керри-трейд нерезидентов на валютных свопах достигли максимальных исторических значений. Резкое сворачивание указанных позиций может потенциально повышать волатильность на валютном рынке, однако на практике ситуация остается стабильной в силу поддержки рынка со стороны нефинансовых организаций (прежде всего российских экспортеров — ред.)", — говорится в обзоре регулятора.

В июне 2021 года совокупная нетто-позиция нерезидентов на валютных свопах (в рамках carry trade) превысила отметку в 20 миллиардов долларов, что стало рекордом для российского рынка, оценивает ЦБ. Нерезиденты под залог валюты размещали рубли, зарабатывая на разнице процентных ставок.

Однако в июле нерезиденты сворачивали операции carry trade и совокупная нетто-позиция нерезидентов и дочерних иностранных банков сократилась до 12 миллиардов долларов, оценил регулятор.

При этом никаких негативных эффектов на рынке не наблюдалось, что подтверждает тезис об ограниченном влиянии иностранных участников на российский финансовый рынок через валютные свопы. Фактором стабилизации ситуации выступают продажи валюты локальными игроками, поскольку нерезиденты, сворачивая carry trade, активно покупают валюту.

Нефинансовые организации, имеющие накопления в иностранной валюте, самостоятельно продают иностранную валюту, во многом компенсируя спрос на нее со стороны иностранных участников, отмечает Центробанк.

"Такими нефинансовыми организациями являются преимущественно экспортеры. Несколько крупнейших российских экспортеров напрямую (без банков-посредников) продали на биржевых торгах с 2017 года по июль 2021 года иностранной валюты более чем на 3,5 триллиона рублей, что значительно больше всех нетто-покупок валюты нерезидентами за рассматриваемый период (778 миллиардов рублей)", — говорится в обзоре.

Таким образом, продажи экспортеров оказывают дополнительную поддержку валютному рынку при сворачивании позиций на свопах нерезидентами в рамках операций carry trade, резюмирует регулятор.