МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады августа выросла до 5,75% с 5,55% в третьей декаде июля, следует из материалов Банка России. Банк России сообщил о замедлении трендовой инфляции

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%. А достигнутый в текущем месяце результат — рекордный по величине с третьей декады января прошлого года.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.