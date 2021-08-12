Долг россиян перед банками достиг почти 24 триллионов рублей
Центробанк: общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Долги россиян перед банками превысили 23 триллиона рублей: по состоянию на 1 июля общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей. Соответствующие статистические данные были приведены на сайте Центробанка.
С начала года он вырос на 2,3 триллиона рублей, при этом с 1 июля 2020-го года — на 4,06 триллиона.
В начале июля сообщалось, что с неплательщиков в России планируют взыскать почти полтриллиона рублей в пользу банков — это на треть больше, чем в 2020 году.
https://1prime.ru/banks/20210812/834431159.html
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