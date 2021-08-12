МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Россельхозбанк в первом полугодии текущего года заработал чистую прибыль по МСФО в 13,1 миллиарда рублей, что больше результата за аналогичный период прошлого года в 9,4 раза, следует из отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход за первые шесть месяцев составил 43,6 миллиарда рублей, что на 12,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистый комиссионный доход вырос на 79% — до 16,2 миллиарда рублей.

Кредитный портфель группы до вычета резервов за январь-июнь увеличился на 2% и составил 3,028 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос с начала года на 1% — до 2,420 триллиона рублей, физических лиц — на 8%, до 608 миллиардов рублей.

Объем средств клиентов Россельхозбанка за шесть месяцев текущего года увеличился на 5,3%, достигнув 3,015 триллиона рублей. Средства юридических лиц подросли на 4,8% — до 1,593 триллиона рублей, физических лиц — на 5,9%, до 1,422 триллиона рублей.

Группа за первое полугодие нарастила активы на 1,5%, до 3,877 триллиона рублей. Собственный капитал группы на 30 июня 2021 года составил 237,7 миллиарда рублей.