МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России обновил требования к операциям маркетмейкеров, заставив их, в частности, выставлять пассивные (ждущие) заявки, следует из соответствующего указания регулятора.

"Банк России обновил требования к участникам торгов, которые по договору с биржей поддерживают параметры торгов финансовыми инструментами, валютой или товаром — то есть выполняют функции маркетмейкеров. Такая деятельность важна для обеспечения ликвидности финансового рынка", — говорится в сообщении ЦБ. В Банке России дали совет, что делать при звонке "из ЦБ"

Новое регулирование предусматривает, в частности, что маркетмейкерские обязательства должны осуществляться только через пассивные заявки (не ведущие в момент выставления к заключению сделок), при этом их объем в ходе одной торговой сессии не может быть менее 75% от общего объема заявок конкретного маркетмейкера.

ЦБ также исключил возможность маркетмейкерам поддерживать параметры торгов за счет физических лиц — неквалифицированных инвесторов.

"Это делается для того, чтобы снизить риски манипулирования рынком. Биржи, в свою очередь, будут подтверждать соответствие заявок установленным требованиям и информировать участников торгов о выявленных несоответствиях", — также говорится в сообщении.

Новые правила в целом вступают в силу в апреле 2022 года, а норма о пороговом значении дневного "пассивного" объема — в октябре 2022 года, уточнил регулятор.