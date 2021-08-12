МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Размер лота при торговле паями биржевого фонда "Тинькофф Золото" с 25 августа вырастет в 100 раз, чтобы исключить проблемы, которые могут возникать при округлении сумм сделок на торгах Московской биржи, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Тинькофф Капитал" Руслан Мучипов.

"Мы предупредили клиентов об изменении лотности биржевого фонда "Тинькофф Золото" — с 25 августа мы повысим лотность для этого фонда с одного пая в лоте до ста. Это нужно, чтобы ликвидировать потенциальный ущерб, который могут получить клиенты в результате действий тех, кто, пользуясь особенностями правил расчетов, получает выгоду от округления суммы сделки", — сказал Мучипов.

Так, стоимость пая "Тинькофф Золото" на закрытие торгов четверга составила 7,25 цента.

Всего же на Московской бирже торгуется 12 БПИФов "Тинькофф Капитала": валюта восьми фондов – доллары, одного – евро, трех – рубль.

"Со временем по всем фондам будет два режима: валютный и рублевый. Лотность будет 1:100 для валютного режима и 1:1 для рублевого. Минимальный порог для входа сохранится через рублевый "стакан". Сейчас некоторые фонды только в валюте, потом будут все в валюте и рублях. Цена пая не изменится. Изменится только лотность валютного стакана. Станет 1 лот = 100 паев. Размер лота ставит биржа по нашему заявлению", — также пояснил Мучипов.

Лотность на Московской бирже также изменяется и для 15 фондов УК "Атон-менеджмент". С 16 августа при подаче заявок и совершении сделок с отдельными биржевыми паевыми инвестиционными фондами под управлением этой УК в режиме основных торгов Т+ с расчетами в долларах устанавливается размер стандартного лота, равный 10 ценным бумагам.