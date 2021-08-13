МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. К середине 2022 года Банк России может принять решение о пересмотре таргета по инфляции. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на обзор ЦБ по ликвидности банковского сектора.

Ранее ведомство отмечало, что ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в конце 2022 года, не исключив пересмотра этой цели в сторону понижения.

Цель по инфляции может быть пересмотрена по итогам обзора денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review), проведение которого в конце июня анонсировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ожидается, этот обзор продлится год. План работ в рамках этого анализа регулятор планирует представить во второй половине сентября.