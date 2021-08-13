МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Сбербанк завершил процесс приобретения приложения для бизнес-коммуникаций Jivo, сообщил сам банк. Капитализация Сбербанка превысила $100 миллиардов

"Сбер" объявил о завершении сделки по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО "Живой Сайт") — банк получил 100% компании. Основатели платформы продолжат работать в компании: Тимур Валишев — в роли генерального директора, Николай Иванников — технического директора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели получили сервис для коммуникации со своей аудиторией, в котором регулярно появляются новые каналы и функции, а приложение уже вошло в экосистему "Сбера"; кроме того, в планах — еще более глубокая интеграция в продукты "Сбера" и дальнейшее развитие самого сервиса Jivo.

"В июне Jivo объявил о запуске интеграции с приложением Instagram через официальный Messenger API. В ближайшее время ожидается партнёрство с SendPulse — провайдером WhatsApp Business API. В середине августа Jivo запустит функцию видеозвонков", — добавляется в сообщении. Снижение "Сбера" и ВТБ говорит об усилении коррекционных настроений

Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, прием обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и SMS, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.