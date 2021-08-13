МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Прирост активов российских банков в первом полугодии текущего года оказался максимальным с 2014 года, составив 6,7% в реальном выражении, выяснили аналитики агентства "Прайм". Банк России может пересмотреть таргет по инфляции

По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему активов на 1 июля 2021 года. В рейтинге представлены данные по 370 кредитным организациям России.

"За первое полугодие активы банков выросли на 6,1% в номинальном выражении и на 6,7% в реальном. При этом реальные темпы прироста активов в первой половине текущего года оказались на очень хорошем уровне. Для сравнения: сопоставимый результат последний раз был в далеком 2014 году", — говорится в материалах.

Аналитики связывают высокие темпы прироста активов с мягкой денежно-кредитной политикой и поддержкой экономики из-за пандемии. Они указывают, что в ближайшее время можно ожидать окончания этого этапа, что приведет к снижению темпов роста активов. Центробанк намерен изменить поход к расчету резервов в страховании жизни

Согласно результатам исследования, во втором квартале объем активов в номинальном выражении вырос у 191 кредитной организации, или у 51,6% общего числа банков в рейтинге. Для сравнения: за аналогичный период в 2020 году доля банков с приростом составляла 43%, но прошлогодний слабый результат был связан с пандемией. В первом же квартале 2021 года прирост активов наблюдался только у 40% банков.

"Таким образом, во втором квартале 2021 года многим банкам удалось продемонстрировать прирост активов, что было ожидаемо и прогнозировалось аналитиками РИА Рейтинг", — указывается в сообщении. По мнению экспертов, ситуация продолжит улучшаться, однако по итогам 2021 года менее двух третей банков будут характеризоваться приростом активов.