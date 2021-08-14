МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Россияне стали брать меньше микрозаймов на отпуск: доля таких ссуд в июне-июле текущего года сократилась до 3,5% от выдач, при этом спрос на ссуды на праздники и подарки вырос до максимума, рассказали РИА Новости в финансовой онлайн-платформе Webbankir. Россияне в июле стали брать больше микрозаймов

"В июне-июле 2021 года доля займов микрофинансовых организаций на туристические цели оказалась минимальной по сравнению с аналогичными периодами в 2020 и 2019 годах. Она составила 3,5% от общего числа выдач. Тогда как летом прошлого года доля подобных займов составляла 4,2%, а в позапрошлом году и вовсе 5%", — подсчитали аналитики.

В то же время доля займов на праздники, походы в гости и подарки выросла. Так, если в 2019 году она составляла 4,2%, а в 2020 году — 3,8%, то в текущем году показатель достиг 4,5% от общего числа всех выданных займов.

Основной причиной подобной динамики эксперты называют общее экономическое положение и отношение россиян к своим финансам, в меньшей степени влияют сохраняющиеся ограничения на передвижения из-за коронавируса.

"За полтора года с начала коронавирусного кризиса люди стали еще более осторожными и экономными. Все-таки сходить в гости или устроить праздник у себя дома, как правило, гораздо менее затратно, чем отправиться в путешествие", — отметил гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.