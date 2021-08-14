МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa запустила в России сервис, который позволяет держателям карт удалять свои платежные данные с любых сайтов и приложений, пишет газета "Известия". На Украине прогнозируют снятие санкций ЕС с России из-за ошибки Киева

В частности, сервис покажет, в каких интернет-магазинах были сохранены платежные данные. Система поможет принудительно их отвязать.

Кроме этого, система поможет предотвратить непредвиденные автоплатежи по забытым подпискам, а также не допустить утечки банковских сведений.

Россиянам внедрить этот сервис можно через любой банк, который выпускает карты Visa.

Схожий сервис тестируют MasterCard и Система быстрых платежей (СБП).

Как пояснили разработчики, новая функция более безопасна: когда пользователь привязывает свою пластиковую карту к онлайн-сервису, он сохраняет не ее номер, а токен.

Из-за этого сделки в сети станут более безопасными. По схожей технологии работают платежные сервисы на смартфонах — Apple Pay или Google Pay.