МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную первому построенному в России паровозу — паровозу Черепановых, сообщается на сайте регулятора. Банк России может пересмотреть таргет по инфляции

"Банк России 16 августа 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Паровоз Черепановых" (каталожный № 5111-0449), которая открывает новую серию "Изобретения России", — говорится в сообщении.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров и изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты — 3 тысячи штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба РФ, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", год выпуска, номинал, обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне — частично выполненное в цвете рельефное изображение паровоза, управляемого рабочим, на фоне изображений заводских построек, а также надписи, вверху справа по окружности: "Паровоз Черепановых", внизу: "1834".

Паровоз Черепановых — первый паровоз, построенный в России. Его создали Ефим и Мирон Черепановы в 1834 году на Выйском заводе, входившем в состав Нижнетагильских заводов.