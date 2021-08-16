"Коммерсант" сообщил о резком оттоке средств населения из российских банков
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Крупные российские кредитные организации столкнулись с резким оттоком средств населения. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на оборотно-сальдовую ведомость (форма 101) банков.
Россияне массово изымают деньги из-за низких ставок по вкладам, считают опрошенные изданием эксперты.
Больше всех за январь-июнь текущего года потеряли банки "Восточный", Минбанк и Росбанк. У них средства розничных клиентов на счетах сократились на 20,6 миллиарда рублей (на 15,3%), на 18,7 миллиарда (на 12,4%) и на 16,6 миллиарда (на 5,6%) соответственно. Эти показатели сильно контрастируют с общим падением объема средств населения в российских банках за полгода: всего 0,8%.
Как прокомментировали изданию в банках, они ожидали уменьшения объема средств.
"С учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у банка "Восточный" уменьшается и потребность в привлечении денежных средств", — рассказал председатель правления банка Кирилл Соколов.
В Минбанке отметили, что за первое полугодие проводили работу над сокращением дорогих розничных вкладов.
В Росбанке сообщили, что расширили линейку банковских продуктов. Это привело к перераспределению средств клиентов и к снижению числа вкладчиков.