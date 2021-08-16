МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Институт развития ВЭБ в целях контроля его финансовой устойчивости будет подвергаться стресс-тестированию на достаточность собственных средств (капитала) и ликвидных активов, говорится в пресс-релизе ВЭБа. ВЭБ прорабатывает механизмы соблюдения принципов устойчивого развития

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума о финансовой политике этой государственной корпорации развития.

"Ряд изменений в меморандуме направлены на обеспечение финансовой устойчивости ВЭБ.РФ. В целях контроля финансовой устойчивости ВЭБ.РФ вводится требование о проведении стресс-тестирования достаточности собственных средств (капитала) и достаточности ликвидных активов в соответствии со сценариями стресс-тестирований, которые утверждает Национальным советом по обеспечению финансовой стабильности", — говорится в сообщении.

Вместе с тем меморандум предусматривает предварительное рассмотрение ряда методологических документов межведомственной рабочей группой при Банке России: методики расчета размера собственных средств (капитала) ВЭБа, расчета значений коэффициентов достаточности капитала, методики и порядка расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, совокупного размера крупных рисков, методики расчета значения коэффициента финансового рычага до их утверждения наблюдательным советом.

В институте развития считают, что новые инструменты контроля повысят доверие инвесторов и партнеров ВЭБа. "Это расширит инвестиционные возможности корпорации развития, создаст дополнительные условия для эффективного партнерства с бизнесом, в том числе коммерческими банками. В результате вырастут экономические и социальные эффекты деятельности ВЭБ.РФ", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, меморандум предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности ВЭБа, в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты.