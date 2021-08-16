МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил комментарии к новой версии разработанного Банком России проекта закона о создании на базе регулятора сервиса "Платформа "Знай своего клиента" (ЗСК), как пишет "Коммерсант", среди ключевых замечаний перечисляются отсутствие законодательно установленных критериев оценки степени (уровня) риска проведения клиентами кредитных организаций, по которым банк может отнести их к красной, желтой или зеленой зоне по "антиотмывочному" закону.

Отмечается, что законопроект был разослан регулятором участникам рынка на рецензию в конце июля.

Банкиры опасаются чрезмерных последствий для своих клиентов и резкого роста собственной ответственности и связанных с этим расходов.

В ЦБ изданию отметили, что реальная зона риска невелика: в нее попадут не более 0,7% от общего числа компаний и индивидуальных предприятий (ИП) в стране.

"Законопроект не устанавливает ни принципов, ни ограничений при выработке таких критериев, что создаст необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил при широте дискреционных полномочий, обусловленных неопределенностью условий и оснований для принятия решения, что признается коррупциогенным фактором и является недопустимым", — говорится в документе НСФР.