МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Кассира Сбербанка задержали при попытке улететь из России, по предварительным данным, после кражи 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах. Сбербанк зафиксировал рост зарплат россиян

"Накануне в московскую полицию обратился сотрудник службы безопасности Сбербанка, сообщивший о хищении из банка денежных средств в размере 12 миллионов рублей. Было установлено, что один из кассиров, находясь на рабочем месте, похитил пакеты с деньгами и скрылся", — сказал собеседник агентства.

В итоге кассир, молодой человек 1994 года рождения, был задержан полицией в аэропорту Внуково при попытке вылететь из России.

Он признал себя виновным, добавил источник. Кража произошла в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". О судьбе украденных денег пока не сообщается.