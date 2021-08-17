МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Количество хакерских атак на банкоматы в России в последние годы стабильно снижается, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Эксперт напомнил о сроке давности списания долгов по кредиту

Ранее Банк России сообщил, что объем хищений средств у клиентов российских банков через банкоматы, платёжные терминалы и импринтеры в первом квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Голованова, пик атак на банкоматы пришелся на 2015 годы – "тогда был кошмар", а в прошлом году такие инциденты были на уровне нуля. Это связано, в том числе с коронавирусом, – мошенники тоже не могли выйти на улицу, пояснил эксперт.

"Зафиксированные ЦБ атаки в начале года — некий отскок после полного затишья. Но вообще количество атак на банкоматы в последние годы стабильно снижается", — рассказал Голованов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.