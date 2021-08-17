МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Банки РФ в июле выдали на 4% больше кредитных карт, чем в июне — 1,3 миллиона штук, сообщается на сайте Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Титов предрек банкротства российским предприятиям

"По данным "Объединенного Кредитного Бюро" (ОКБ), располагающим информацией о примерно 97% российских заемщиках, банки выдали в июле 1,3 млн кредитных карт, что на 4% больше, чем в июне. По сравнению с июлем 2020 года выдачи выросли на 45%", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за январь-июль россияне взяли 8,3 миллиона кредитных карт, что на 34% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредиток, рост выдач по сравнению с июнем был наиболее значительным в Омской области (на 10%), Оренбургской области, Удмуртии и Саратовской области (в каждом на 7%).

В Москве выдачи выросли на 2%, в Санкт-Петербурге была нулевая динамика, а в Югре и Тюменской области количество новых кредитных карт сократилось на 1% и 2% соответственно.

"Выдачи кредитов наличным оказались рекордными в количественном выражении, несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для заемщиков, а также на попытки ЦБ охладить этот сегмент. В июле регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска, что сделало выдачу потребительских кредитов менее рентабельной для банков", — приводятся в сообщении слова генерального директора бюро Артура Александровича.