МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО за первое полугодие 2021 году выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила рекордные 905 миллионов долларов, следует из отчета кредитной организации. В Альфа-банке рекомендовали выплатить девять миллиардов рублей дивидендов

"Альфа-банк заработал рекордную чистую прибыль объемом 905 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года составил 53% (в рублевом эквиваленте — 63,7%)", — сказано в сообщении.

Кредитный портфель до вычета резервов за полугодие увеличился на 10,2% — до 47,1 миллиарда долларов с 42,7 миллиарда долларов в конце 2020 года.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,1% до 32,3 миллиарда долларов. Розничный кредитный портфель увеличился на 26,4% и составил 14,8 миллиарда долларов.