МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. У коллекторских агентств появится возможность брать в банках целевые кредиты на приобретение плохих кредитных портфелей, пишет "Коммерсант". Такую услугу предоставит площадка Debex, на которой продается просроченная задолженность. По мнению экспертов, опрошенных изданием, спрос на такие кредиты будет, но риски для банков и самой платформы тоже вырастет.

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"Предложение адресовано небольшим агентствам, у которых ощущается недостаток оборотных средств на покупку долгов", — рассказал изданию гендиректор Debex Александр Данилов. По его словам, ежегодная потребность коллекторов в заемных средствах составляет около 3 миллиардов рублей.

До конца текущего года в рамках проекта выдачи могут достичь 150 млн руб.

Коллекторам идея понравилась, но они предупреждают о рисках, которые могут возникнуть из-за небольших и не всегда профессиональных игроков.

"Согласно проведенному в июле опросу среди коллекторских компаний—членов НАПКА, только 17% вообще не используют заемных средств для приобретения портфелей просроченной задолженности", — делится с изданием управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель. По его словам, компании получают частные займы, поскольку банки привычно отказывают в фондировании. Он предостерегает: из-за роста цен на портфели и неопытности многих покупателей банк может принять на себя слишком высокий риск.