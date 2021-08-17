МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы с 1 октября должны будут раскрывать наиболее важную информацию о своей деятельности, говорится в сообщении Банка России. Каждый второй заемщик жалуется на взыскателей от МФО

"C 1 октября 2021 года микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы (КПК) (с численностью не менее 3 тысяч пайщиков) должны публиковать на своих сайтах и по мере необходимости актуализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности. Такие требования для этих участников рынка вводятся впервые", — сказано в сообщении.

Отмечается, что раскрытию подлежат, в том числе, порядок выдачи займов и привлечения денег, контактные данные организации, включая информацию о руководителях, а также сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег. Кроме того, МФО и КПК будут обязаны сообщать, куда клиенты могут пожаловаться, если возникнут проблемы, и о возможности направить обращение финансовому уполномоченному.

Новые требования позволят сделать работу микрофинансовых институтов более понятной и прозрачной для потребителей, считают в ЦБ.

"Потенциальные клиенты смогут более осознанно принимать решения о размещении сбережений, а действующие инвесторы МФК и пайщики КПК — активнее участвовать в деятельности компаний и предупреждать возможные злоупотребления со стороны недобросовестного руководства", — добавил регулятор.